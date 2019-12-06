Медведев опроверг заявление Лукашенко об "антибелорусских элементах" в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В России нет противников интеграции с Белоруссией, "антибелорусских элементов", заверил премьер РФ Дмитрий Медведев белорусского коллегу Сергея Румаса.

"Все процессы интеграционные всегда сопровождаются обсуждениями, высказыванием мнений, подчас эмоциональных позиций. Я вот уже прочитал, что у нас есть антибелорусские элементы, которые так или иначе влияют на государственную политику. Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь (Александру Лукашенко - ИФ), у нас таких антибелорусских элементов нет", - сказал Медведев в начале встречи с Румасом в пятницу в Сочи.

Ранее на этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на президента России Владимира Путина сегодня оказывается "жесточайшее антибелорусское давление". "Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. Притом уже из близкого окружения, антибелорусского", - сказал Лукашенко, выступая в четверг, 5 ноября, перед парламентариями.