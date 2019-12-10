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Приморские ученые разработали восстанавливающий напиток из морской травы

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали богатый витаминами и минералами уникальный напиток на основе молочной сыворотки с добавлением пектина из морской травы и фруктового сока.

Новым напитком от дальневосточных ученых можно утолить не только жажду и голод, а также восполнить силы организма после занятий спортом или болезни, сообщила пресс-служба ДВФУ.

Уникальным напиток делает морской пектин - зостерин, который получают из зостеры (морской травы). Зостерин - натуральный абсорбент, который выводит из организма тяжелые металлы, радионуклиды и т.д.

Ученые предлагают выпускать продукт в трех вариантах: со вкусом абрикоса, персика или ананаса. Предполагается, что стоимость напитка при его массовом производстве будет невысока. Продукт имеет достаточно продолжительный срок годности: разлитый в герметичную асептическую упаковку, напиток сохранит свои полезные свойства более месяца. Дома он может храниться в обычном холодильнике.

Как сообщалось, в 2019 году ученые из ДВФУ создали оздоравливающий напиток из медузы и цитрусов, а осенью 2018 года представили обогащенный йодом хлеб с морским гребешком.

Приморский край

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