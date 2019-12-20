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Третьеклассница попала в больницу из школы в Смоленске после выпитого чая

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Смоленские следователи проводят доследственную проверку по сообщениям в СМИ о госпитализации ученицы третьего класса из школы.

Региональное СУ СКР сообщает в пятницу, что 19 декабря учащуюся 3 класса одной из школ города Смоленска доставили в больницу после того, как она выпила чай в школьной столовой.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, после проверки будет принято процессуальное решение.

Местные СМИ сообщают, что девочка почувствовала себя плохо после того, как выпила чай в столовой со "специфическим привкусом травы". Ученицу госпитализировали по "скорой" в больницу. Инцидент произошел в школе №15 Смоленска.

Смоленск

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