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Путин призвал "аккуратно" отказываться от использования пластика в России

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Россия должна отказаться от пластика, но постепенно и аккуратно, считает президент России Владимир Путин.

"По поводу одноразовой посуды, пластика - постепенно надо снижать (использование - ИФ). Во многих странах это начало происходить. Мы должны к этому идти", - сказал Путин на встрече с членами Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) во вторник.

По его словам, "надо сначала внедрить наилучшие доступные технологии в крупнейших городах, действовать аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности, но действовать надо обязательно".

В ноябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что однажды Россия будет готова к отмене пластиковой тары и правительство примет такое решение. Он также отмечал, что в последние годы произошел "взрыв использования пластика".

"Продуктов из пластика накопилось огромное количество и на суше, и, к сожалению, в море. Это мина для развития на столетие вперед", - говорил глава правительства. Он указал, что постепенно нужно двигаться к тому, чтобы менять систему упаковки продукции, но подчеркнул, что это "невозможно сделать по росчерку пера".

В октябре стало известно, что Роспотребнадзор прорабатывает вопрос о сокращении производства пластиковых пакетов. В декабре 2018 года с инициативой запретить использовать в Подмосковье одноразовую пластиковую посуду выступили в Московской областной думе.

Владимир Путин

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