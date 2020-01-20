Китай запретит неразлагаемые пакеты и одноразовые пластиковые трубочки

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Власти Китая представили масштабный план по сокращению использования одноразового пластика, сообщает "Би-би-си".

К концу 2020 года в крупных городах будут запрещены неразлагаемые пластиковые пакеты, во всех городах и населенных пунктах их запретят к 2022 году. Полный запрет, действующий на всей территории страны, вступит в силу в 2025 году - до этого момента магазины все еще могут использовать такие пакеты для упаковки свежих продуктов.

В китайском общепите к концу 2020 года не останется одноразовых трубочек. Кроме того, вся ресторанная индустрия должна на 30% сократить использование одноразовых пластиковых предметов.

Гостиницы к 2025 году обязаны отказаться от предоставления постояльцам одноразовых пластиковых предметов.

Под запретом также производство и продажа пакетов толщиной менее 0,025 мм.

Это не первая инициатива Пекина по борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком. Так, в 2008 году китайским ритейлерам запретили выдавать покупателям бесплатные пластиковые пакеты.

Как напоминает "Би-би-си", Китай является одним из крупнейших в мире потребителей пластика, годами власти страны пытаются решить проблему тонн неразлагаемых отходов, которые производит 1,4-миллиардное население страны. Самая большая свалка в КНР занимает площадь примерно в 100 футбольных полей, и она исчерпала свои ресурсы на 25 лет раньше, чем планировалась

По данным оксфордских исследователей, в 2010 году в Китае было произведено 60 млн тонн пластикового мусора, в идущих следом США - 38 млн тонн.