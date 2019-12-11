Сторонник Квачкова получил 17 лет колонии за подготовку "народного ополчения"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима воспитателя кадетского корпуса одной из столичных школ, сторонника полковника Владимира Квачкова Бориса Вершинина за организацию деятельности террористической организации и участие в ней (части 1 и 2 ст. 205.5 УК РФ).

Как сообщили "Интерфаксу" в суде в среду, Вершинину также назначено ограничение свободы сроком на один год. Согласно фабуле дела, Вершинин был участником созданного Квачковым "Народного ополчения имени Минина и Пожарского" (НОМП, организация запрещена в РФ), которое планировало в ходе вооруженного мятежа свергнуть конституционный строй в России. В феврале 2015 года судебным решением организация признана террористической.

В частности, установило следствие, организация планировала захваты управлений полиции в Брянской и Тверской областях. Обвинение заявляло, что Вершинин формировал группы членов движения, назначал командиров и лично тренировал "ополченцев".

Сам Квачков заявлял, что его движение организовывало партизанские учения, "чтобы в случае войны мы могли отбить врага". В то же время полковник доказывал в суде "право на восстание".

В 2005 году Владимира Квачкова арестовали по обвинению в подготовке покушения на тогдашнего главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. Суды его дважды оправдывали и он добился извинений и 450 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. В 2013 году его приговорили к восьми годам колонии за подготовку вооруженного мятежа с участием запрещенного экстремистского движения "Народное ополчение Минина и Пожарского". Потом ему добавили срок за запись в колонии видеообращения, в котором суд усмотрел признаки разжигания ненависти к евреям. В связи с частичной декриминализацией 282-й стать УК Квачков вышел на свободу в феврале 2019 года.