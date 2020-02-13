Полиция попросила запретить Квачкову участвовать в митингах

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Полиция попросила Дорогомиловский суд Москвы установить административный надзор над полковником ГРУ в отставке Владимиром Квачковым и запретить ему в течение трех лет участвовать в массовых акциях. Суд рассмотрит этот иск 17 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

Отдел МВД по району Дорогомилово также попросил обязать полковника дважды в месяц отмечаться в полиции.

В начале 2019 года Квачков был освобожден из колонии, где он отбывал наказание за разжигание ненависти и вражды, после частичной декриминализацией соответствующей статьи Уголовного кодекса. Тогда он говорил, что его в течение года обязали отмечаться во ФСИН и не выезжать из Москвы, но участвовать в уличных акциях не запретили.

До этого он был осужден за подготовку вооруженного мятежа. В 2000-х офицер был дважды оправдан судом присяжных по делу о покушении на бывшего главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса.

После освобождения Квачкова в прошлом году его адвокат заявлял, что полковник продолжит заниматься общественно-политической деятельностью, но менее публично и более осторожно, чем раньше.