Житель Камчатки приговорен к 17 годам колонии за убийство соседа из мести

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Камчатский краевой суд назначил 17 лет лишения свободы 32-летнему жителю Елизовского района за убийство 80-летнего соседа, сообщила краевая прокуратура. Суд установил, что подсудимый поскользнулся на тропинке у дома и упал; он решил, что в этом виноват сосед, чистивший дорожку от снега, и забил его до смерти.

Конфликт начался в апреле 2019 года. Суд и следствие установили, что подсудимый шел домой пьяным, поскользнулся на льду на тропинке к дому, упал и испачкал одежду. Тропинку по собственной инициативе чистил от снега его 80-летний сосед, который подрабатывал сторожем в администрации Паратунского сельского поселения. Подсудимый решил, что тот виноват в его падении, и пошел в здание администрации выяснить отношения.

После перепалки подсудимый решил отомстить соседу и что-нибудь похитить в администрации. По версии следствия, он прошел в один из кабинетов и, несмотря на попытки сторожа ему помешать, забрал ноутбук и поджег помещение.

Сторож преследовал похитителя и пытался вернуть украденное. Тогда, разозлившись, подсудимый избил его руками, ногами и неустановленным предметом. Пенсионер получил множественные тяжелые травмы и погиб на месте, установило следствие.

Ущерб администрации от поджога и хищения следствие оценило в 340 000 рублей.

В первой инстанции присяжные единодушно признали подсудимого виновным в разбойном нападении, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего его смерть и в поджоге. Елизовский районный суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.

Осужденный подал апелляцию на приговор. Он признал кражу ноутбука, но утверждал, что не причастен к поджогу и смерти сторожа и что его вина в этих преступлениях ничем не доказана.

Краевой суд оставил решение районного суда без изменений.