В Думу внесли законопроект об обязательной защите для аспирантов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене госаккредитации аспирантуры, о введении федеральных гостребований к подготовке кадров в аспирантуре и об обязательном выходе аспирантов на защиту диссертации. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Необходимость изменить подходы к аспирантуре появилась в связи с решением сместить акценты с формальной оценки соответствия программ Федеральный государственных образовательных стандартов (ФГОС) к оценке уровня научной работы аспирантов и ее результативности, а также качества подготовленных диссертаций, говорится в пресс-релизе.

С 2013 года аспирантура по закону считается уровнем высшего образования, ее программы подлежат госаккредитации. Целью госаккредитации является подтверждение соответствия аспирантуры ФГОСам по основным программам образования и подготовки. Всего по программам аспирантуры утверждены 53 ФГОСа.

Законопроект предлагает вместо ФГОСов установить федеральные государственные требования к подготовке кадров высшей квалификации по программам аспирантуры и, как следствие, отменить госаккредитацию по этим программам. Прием в аспирантуру по прежней процедуре предлагается прекратить с сентября 2021 года. Уже поступивших в аспирантуру по старой схеме предлагается доучить по старым программам, но допускается и их перевод на программы по ФГТ.

Комментируя этот законопроект, премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил министрам, что отмена аккредитации "позволит учитывать специфику работы по разным научным направлениям и оценивать конкретный результат для каждого аспиранта". Кроме того, по его словам, этот шаг должен снизить расходы и сделать всю систему более гибкой.

Чиновники решили обязать аспирантов защищать диссертацию в связи с тем, что сейчас на защиту выходит не более 12% аспирантов.

Поправки были подготовлены в Минобрнауки по поручению, которое премьер-министр Дмитрий Медведев сформулировал по итогам встречи с ректорами вузов в июле 2018 года.

В мае 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что законопроект уже готов и находится в правительстве на согласовании.