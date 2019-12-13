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Бухгалтер Заяц арестована по делу Абызова до 9 февраля

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд арестовал до 9 февраля Екатерину Заяц, которая стала восьмым фигурантом уголовного дела бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Такое решение приняла судья Наталия Дударь.

Прокурор в суде заявил, что против избрания любой меры пресечения для задержанной. "Не вижу оснований для заключения под стражу, домашнего ареста или подписки о невыезде", - сказал он.

Заяц вменили мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе. По версии следствия, в составе этой группы, которую создал Абызов, она крала деньги и способствовала обогащению бывшего министра.

Абызов находится под арестом с конца марта 2019 года. Ему предъявлены обвинения по четырем статьям - о мошенничестве, организации преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании. По его делу также проходят бизнесмены и менеджеры Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, а также бухгалтер Инна Пикалова.

Абызов отвергает предъявленные ему обвинения.

Екатерина Заяц Михаил Абызов Басманный суд

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