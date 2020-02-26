Мосгорсуд отказался отпустить Абызова из СИЗО

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста до 26 марта бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову. Жалоба его защиты на постановление Басманного суда от 22 января отклонена.

К 26 марта 2020 года исполнится год, как бывший министр находится в СИЗО. Ему предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании.

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС). Вместе с соучастниками он обманул акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей, полагает следствие. Похищенные деньги были все выведены за рубеж.

Также следствие считает, что Абызов, пока был министром, нарушил запрет на ведение бизнеса и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций "Сибэко" компаниям - АО "Кузбассэнерго" и АО "ХСРК". Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные.

Абызов отрицает все обвинения.

Следствие заявляло, что по уголовному делу в отношении экс-министра был наложен арест на различные активы в сумме до 27 млрд рублей.