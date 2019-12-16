Директор бурятской школы, где на детей напали с топором, пойдет под суд

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении директора школы N5 города Улан-Удэ (Бурятия), где подросток напал с топором на школьников, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчине инкриминируют ч.3 ст.30 - ч.3 ст.160 УК РФ (покушение на растрату с использованием служебного положения) и ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба)

По данным следствия, директор в 2017-2018 годах не обратился в горадминистрацию с просьбой оборудовать школу инженерно-техническими средствами и средствами обеспечения охраны.

Из-за халатности педагога 19 января 2018 года учащийся 9 класса школы, которому помогали два одноклассника, "беспрепятственно пронес в школу емкости с бензином, топор и другие предметы, которые можно использовать в качестве холодного оружия", отмечается в пресс-релизе СКР.

Школьник зашел в один из учебных классов, поджег и бросил бутылку с бензином, ранил топором учеников, угрожал педагогу убийством. Ущерб из-за устроенного им пожара составил 430 тыс. рублей.

Кроме того, в 2017 году обвиняемый предоставил в городскую администрацию для оплаты договор аренды автомобиля и акты выполненных работ с ложными сведениями.

19 января 2018 года ученик девятого класса школы N5 в Улан-Удэ с топором напал на учеников седьмого класса и учительницу, после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом. Были госпитализированы семь человек, в том числе и сам нападавший.

Подростку инкриминировали ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в", "д", "е", "и" ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167, ч.1 ст. 119 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, угроза убийством), его направили на принудительное лечение. Пособники получили реальные сроки.

Как сообщали в СКР, по версии следствия, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками школы. Также выяснилось, что нападавший совершил преступление в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму - 14 лет.