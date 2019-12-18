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МВД раскрыло в Москве и Петербурге банду, продававшую наркотики за криптовалюту

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД РФ задержали 15 участников банды, продававшей наркотики через интернет-магазин в "теневом сегменте" Сети за криптовалюту в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщил в среду глава ведомства Владимир Колокольцев.

Об этом Колокольцев заявил на заседании Государственного антинаркотического комитета. По словам министра, процесс торговли наркотиками координировался администраторами с помощью мессенджеров. Незаконная прибыль банды составляла порядка 10 миллионов рублей в месяц.

Предварительно установлено, что через интернет-магазин было проведено не менее 150 тысяч сделок. Полицейские изъяли у участников преступной группы свыше 44 килограммов запрещенных веществ и более 5 миллионов рублей, а также автомобили премиум-класса.

В отношении троих предполагаемых главарей группировки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ, в отношении 12 участников - по ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация или участие в преступном сообществе).

Обвиняемым также инкриминировано совершение 15 преступлений по ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ). Все задержанные арестованы по решению суда.

МВД Владимир Колокольцев Петербург Москва

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