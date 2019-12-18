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Задержаны еще четыре фигуранта "дела Арашуковых"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В рамках уголовного дела о хищении природного газа, поставляемого на Северный Кавказ, по которому проходят экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец, задержаны еще четверо подозреваемых.

"В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по фактам убийств Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, хищения природного газа, поставляемого на территорию СКФО, и организации преступного сообщества", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По уголовному делу, заявила она, задержаны четверо метрологов филиалов ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Задержанные, по версии следствия, вносили изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, чтобы в них не фиксировались данные о похищенном преступным сообществом Арашуковых газе. Этот газ метрологи за наличные затем продавали представителям упомянутых предприятий.

Как пояснила Петренко, среди задержанных - инженер-метролог филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Юрий Акулич, действовавший под руководством обвиняемого Гузера Хашукаева; инженер-метролог того же филиала Игорь Дубинин, действовавший под руководством обвиняемого Алана Кятова; Ренат Загиров и Сергей Шосткин, работавшие в филиале ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в городе Ставрополе и действовавшие под руководством обвиняемых Игоря Травинова и Руслана Агоева.

Подозреваемые доставлены в Москву. Акулич арестован по решению суда, что касается Дубинина, Загирова и Шосткина, то следователи также будет просить заключить их под стражу. добавила Петренко.

Кроме того, следователи выяснили, что похищенный газ также поставлялся промышленным потребителям природного газа Ставропольского края в обход приборов учета. Изменения в показания приборов также вносили задержанные метрологи, пояснили представитель СКР. В настоящее время расследование дела о хищенияъ природного газа на территории СКФО продолжается.

"Дело Арашуковых"

Дело в отношении Арашуковых было возбуждено в минувшем январе. Экс-сенатору Рауфу Арашукову было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п."ж, з" ч. 2 ст. 105) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). В частности, следствие считает, что Арашуков-младший может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что экс-сенатор входил в преступное сообщество, организованное его отцом - Раулем Арашуковым. Последнему вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПС для махинаций с газом ПАО "Газпром". За несколько лет похищено топливо стоимостью более 30 млрд рублей.

Арашуковы не признают вину. Экс-сенатор заявлял, что считает дело "политическим заказом". 22 мая он был лишен полномочий в Совете Федерации.

Всего в рамках "дела Арашуковых" к настоящему времени, включая отца и сына, привлечены к ответственности 11 человек, трое находятся в розыске. Еще одним фигурантом дела стал ставропольский бизнесмен Владимир Козлов. По решению Ленинского райсуда Ставрополя в октябре он помещен под домашний арест до 22 декабря.

Рауф Арашуков СКР Светлана Петренко СКФО Газпром межрегионгаз Ставрополь

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