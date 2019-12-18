Ракета "Союз" успешно вывела на орбиту все пять европейских спутников

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-МТ", стартовавшая в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане, доставила на орбиту все пять европейских спутников, находившихся на ее борту, сообщила компания-оператор Arianespace, обслуживающая полет.

"Я с удовлетворением сообщаю, что пять спутников, находившихся на борту "Союза", как и планировалось, успешно отделились, выйдя на солнечно-синхронную орбиту", - заявил глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль.

Старт российской ракеты состоялся с космодрома Куру в 11:54 по московскому времени.

После выхода на орбиту разгонного блока "Фрегат-МТ" от него поочередно отделились итальянский спутник радиолокационного наблюдения за Землей двойного назначения COSMO-SkyMed, космический телескоп Европейского космического агентства (ЕКА) CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite), предназначенный для поиска и изучения экзопланет, вращающихся вокруг ближайших к Солнечной системе звезд. Затем отделились три европейских малых научных космических аппарата - EyeSat, ANGELS и Ops-Sat.

Вся операция по выведению на орбиту пяти европейских спутников завершилась через 4 часа 14 минут после запуска российской ракеты с космодрома Куру.

В настоящее время спутники уже развернули свои солнечные панели и передали в центр управления полетами контрольные сигналы, подтверждающие штатную работу их бортовых систем.

Общий вес выведенных на орбиту спутников составил более 2,5 тонн. Самыми большими были спутник Итальянского космического агентства COSMO-SkyMed (2,2 тонны) и космический телескоп ЕКА CHEOPS (273 кг). Вес остальных трех мини-спутников составляет от 7 до 27 кг.

Как сообщалось, первоначально ракета "Союз-СТ-А" с пятью европейскими спутниками должна была стартовать еще во вторник, однако из-за сбоя в системе управления он был перенесен на сутки. Компания Arianespace сообщила, что после сбоя в системе миссии VS23, происшедшего за 1 час 25 минут до пуска, были проведены работы по замене неисправного оборудования.

Запуски российских носителей с космодрома во французской Гвиане в Южной Америке осуществляются в рамках программы "Союз" на Куру" или "Союз" в ГКЦ" (Гвианском космическом центре) по развитию сотрудничества между Роскосмосом и ЕКА, начатой в 2007 году. В этих целях на космодроме Куру были построены специальные стартовые комплексы для ракет-носителей "Союз-СТ".

Нынешний старт "Союза" стал 23-м по счету с космодрома Куру, а также последним запуском для компании-оператора Arianespace в текущем году. В общей сложности в 2019 году с космодрома Куру было проведено восемь пусков, в том числе четырех тяжелых ракет Arian-5, двух средних ракет "Союз" и двух легких ракет Vega.