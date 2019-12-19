Президент РФ перечислил проблемы в российском здравоохранении

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин оценил как в целом удовлетворительное развитие здравоохранения в России, однако отметил, что есть возможности для дальнейшего роста и проблемы, требующие решения.

"Что касается модели здравоохранения, она развивается, в целом удовлетворительно. Хотя проблемы, безусловно, существуют", - сказал президент на пресс-конференции в четверг.

Он считает, что нужно "избавиться от несправедливой дифференциации" зарплат главврачей и "рядовых" врачей, ввести единый подход по стране по базовой ставке постоянного оклада и стимулирующим выплатам. "Нельзя снижать надбавок за работу (медиков - ИФ) в праздничные, ночные часы", - подчеркнул глава государства.

Как напомнил президент, на медицину были дополнительно выделены средства в размере 550 млрд рублей, помимо того, что предусмотрено в нацпроекте "Здравоохранение". "Деньги в основном пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта. Предполагается привести в нормативное состояние или построить 10 тысяч учреждений, приобрести 37 тысяч транспортных средств и до 10 тысяч единиц оборудования", - пояснил Путин.

По его словам, вторая часть, заложенная в национальном проекте, где также есть средства на первичное звено, в основном пойдут на борьбу с онкологией. "У нас есть неплохие результаты в области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, (. . .) детская смертность сократилась существенно. По этому направлению нужно двигаться дальше, по всем этим направлениям", - добавил Путин.