Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - МВД России выступает за изменение Семейного кодекса для того, чтобы наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью - таким правом сейчас наделены только представители органов опеки.

Как заявил начальник профильного управления Главного управлению по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислав Колесник, в министерстве понимают "приоритет сохранения семьи", однако временами сталкиваются со случаями, когда требуется незамедлительно принять меры по "изоляции" ребенка от опасной ситуации.

Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.

"Надо понимать, что органы опеки работают только в рабочее время, с девяти до шести. А в остальное время на эти сообщения реагируют сотрудники полиции. И здесь сотрудники полиции, действуя на грани превышения должностных полномочий, либо обвинения в халатности, вынуждены воспользоваться несколько иными полномочиями по определению детей, которые в беспомощном состоянии, в специальные учреждения", - сказал Колесник.

В этой связи, отметил представитель МВД, его ведомством уже подготовлены "соответствующие предложения по корректировке 77-й (статьи - ИФ), чтобы у нас соответствующие полномочия такие же были".

Однако в МВД не настаивают на том, что после изъятия ребенка из семьи полицейскими автоматически должно следовать заявление в суд о лишении родительских прав или ограничении в правах. "Конечно, ситуация зачастую требует разбирательства, и это должно быть какое-то временное изъятие для того, чтобы разобраться в ситуации в дальнейшем", - сказал Колесник.

В настоящее время в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса РФ ("Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью") правом изымать детей из семей наделены лишь органы опеки, они могут это сделать после решения профильного органа власти региона или главы муниципального образования. После изъятия ребенка об этом в обязательном порядке сообщают прокурору, и в течение семи дней подается иск в суд о лишении родителей изъятого ребенка родительских прав или ограничения их в родительских правах.