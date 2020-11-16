Единороссы потребуют отложить поправки об изъятии детей из семьи

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Руководство "Единой России" считает, что поправки в Семейный кодекс об изъятии детей из семьи через суд за 24 часа нужно доработать, заявил через пресс-службу секретарь госсовета партии Андрей Турчак. Пока предполагалось, что законопроект будет рассмотрен в первом чтении в ближайшие дни.

Турчак заявил, что защита детей не допускает неточности и что предложенные законопроекты нужно доработать еще до первого чтения.

"Мы не имеем права допустить, чтобы в нашей стране из-за промедления или невмешательства государства пострадал хоть один ребенок", - объяснил он.

Законопроект об уточнении порядка изъятия детей, внесенный депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом уже получил одобрение в думском комитете по госстроительству и законодательству и комитете по вопросам семьи. Положительный отзыв на него дало правительство. Сейчас он направлен в Совет Думы. Против поправок выступила РПЦ.

Противоречия

Однако единой позиции по законопроекту нет ни в Думе, ни за ее пределами. Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции полагает, что инициатива нуждается в существенной доработке, следует из заключения, опубликованного в базе Госдумы.

Общественная палата в заключении на законопроект также предложила доработать его перед первым чтением, созвав специальную рабочую группу.

Три оппозиционных фракции в Госдуме законопроект не поддержали. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предупредил, что закон может привести к непоправимым последствиям, лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал инициативу провокационной. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев высказал мнение, что документ не обсуждался в обществе в достаточной степени и что его нужно отложить.

Нет консенсуса и во фракции "Единая Россия". Вице-спикер Петр Толстой высказался против законопроекта, выразив мнение, что документ пытаются провести без общественного обсуждения, хотя в нем есть размытые формулировки, которые делают проект социально опасным.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призывал спикера Госдумы Вячеслава Володина дополнительно обсудить законопроект об изъятии детей из семей, отметив, что его принятие может быть сопряжено с определенными рисками. Володин в интервью "России-24" отмечал, что законопроект планируется обсудить с приглашением родительского сообщества, экспертов, органов опеки.

Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции указывает, что положение об участии полицейских в процедуре изъятия ребенка судебными приставами-исполнителями противоречит закону "Об исполнительном производстве".

Правительство, поддержав документ, указало, что у полиции появляются новые полномочия, что может потребовать увеличение штатной численности органов внутренних дел. Вместе с тем в финансово-экономическом обосновании к законопроекту оценка расходов на эти меры не приводится.

Законопроект Крашенинникова и Клишаса

Сейчас статья 77 Семейного кодекса допускает немедленное изъятие из семьи ребенка в случае угрозы его жизни и здоровью. Это могут сделать органы опеки и попечительства, получив разрешение регионального органа власти, отвечающего за защиту детей, или главы муниципального образования. После этого опека должна уведомить прокурора и в течение семи дней обратиться в суд с иском о лишении или ограничении родительских прав.

Законопроект предусматривает, что при наличии угрозы жизни и здоровью ребенка полиция или орган опеки проверяют такую информацию, и если она подтвердится, подают в суд по месту нахождения ребенка. Суд должен будет рассмотреть такой иск по ускоренной процедуре в течение 24 часов с момента поступления, после чего пристав-исполнитель совместно с прокурором, полицией и органом опеки изымают ребенка.

В исключительных случаях, "при наличии основания полагать, что смерть ребенка может наступить в течение нескольких часов", отобрать ребенка могут без решения суда. Но при этом в изъятии должен участвовать не только орган опеки, как сформулировано в законе сейчас, но и прокурор с полицией. В результате составляется акт, который может быть оспорен в суде.

Законопроект был внесен в Думу 10 июля в обеспечение новых положений Конституции о защите семьи и создании условий для достойного воспитания детей в семье.

14 июля в палату внесли другие три законопроекта о защите семьи, среди авторов которых была сенатор Елена Мизулина. Эти поправки, в частности, исключали возможность заключения брака между людьми одного пола, в том числе сменившими его, а также усыновления ими детей.