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Что произошло за день: пятница, 20 декабря

Вторая жертва стрельбы на Лубянке, спор в правительстве о пороге превышения скорости и проблемы у космического корабля Starliner

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке. В СКР подтвердили, что стрельбу накануне устроил 39-летний житель Подольска Евгений Манюров. Он пытался заниматься бизнесом и числился среди призеров ДОСААФ по практической стрельбе. В тире, где он занимался, прошли следственные действия.

- В России пока не будут снижать нештрафуемый порог превышения скорости, сообщил пресс-секретарь Дмитрия Медведева. Олег Осипов напомнил, что премьер не поддерживает эту инициативу, и заявил, что в ближайшей перспективе снижения нештрафуемого порога до 10 км/ч, вероятно, не будет. Его слова последовали за заявлением вице-премьера Максима Акимова о том, что порог снижать будут непременно, это будет сделано постепенно и сначала в пилотных регионах.

- Запущенный НАСА космический корабль Starliner вышел на нерасчетную орбиту. Новейший корабль компании Boeing с подарками для обитателей МКС должен был пристыковаться к станции 21 декабря. В НАСА сначала объяснили, что на Starliner не сработали двигатели, затем там уточнили, что причиной нештатной ситуации стала ошибка в расчете времени. Корабль планируется посадить на Землю в воскресенье, 22 декабря.

- Уроженец Таджикистана получил 22 года за попытку устроить крушение "Сапсана". Суд признал Эмома Бурхонова виновным в попытке подрыва пассажирского поезда в Петербурге в 2017 году. Он признал вину.

- Новые переговоры Москвы и Минска так и не сняли вопросов по интеграции. Как сообщил Максим Орешкин по итогам встречи двух президентов, финальные договоренности блокируют три группы вопросов: в нефтяной, газовой и налоговой сферах. В свою очередь Александр Лукашенко заявил о концептуальных договоренностях по энергоносителям и уточнил, что цены на нефть для Белоруссии будут не выше уровня 2019 года, а текущая цена на газ будет сохранена.

- Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей. Стороны достигли соглашения по спору о трансляции матчей Английской премьер-лиги. Между тем, стало известно, что структура Rambler Group попыталась оспорить право МТС использовать торговый знак "Афиша". Палата по патентным спорам отказалась удовлетворить возражения заявителя.

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