В России пока не будут снижать нештрафуемый порог превышения скорости

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава российского правительства сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, заявил пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов.

Осипов напомнил, что Медведев уже неоднократно высказывал сомнения насчет снижения нештрафуемого порога и что МВД России также не поддерживает эту инициативу.

"Вряд ли в ближайшей перспективе решение о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч будет принято", - отметил пресс-секретарь премьер-министра.

Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости будет снижен с 20 до 10 км/час.

"Во-первых, делать это мы точно будем", - подчеркнул он

По слова вице-премьера, проект будет осуществляться в режиме пилотных зон. Он заявлял, что снижать порог начнут сначала в режиме пилотных зон. Правительство планирует внести предложение о том, что такое право будет предоставлено либо городам федерального значения, либо городам-миллионщикам, либо столицам субъектов.