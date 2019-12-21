В Госдуме сочли санкции против "Северного потока 2" попыткой лишить РФ рынка

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Введенные президентом США Дональдом Трампом санкции против строительства газопровода "Северный поток 2" имеют целью убрать Россию с европейского энергетического рынка и продвинуть туда американские компании, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Общая задача санкций в данном случае связана с тем, чтобы, во-первых, продвинуть конкурентные соображения компаний для реализации своих экспортных интересов, хотя американский сжиженный газ стоит гораздо дороже российского, но единственным способом в этой ситуации заставить европейцев покупать его могут быть соображения политические, экономической целесообразности здесь нет и быть не может", - заявил Новиков "Интерфаксу".

Он добавил, что есть и более крупные политические задачи, связанные "с устранением России как мирового конкурента".

Новиков отметил, что в вопросе завершения строительства газопровода после введения санкций европейские компании будут использовать "дифференцированный подход".

"Часть европейских компаний и производителей могут сопротивляться, будут использовать собственные лоббистские возможности, обращаясь к своим правительствам и настаивая на пересмотре этих несправедливых и навязываемых Вашингтоном правил", - заявил парламентарий.

"Другая часть компаний могут поддаться давлению тем поэтапным санкциям (в отношении России - ИФ), которые настойчиво реализуются США", - считает Новиков.

Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, предусматривающий выделение на военные цели $738 млрд. В бюджет, накануне одобренный Сенатом, включены санкции против компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Как говорится в специальном разъяснении подразделения Минфина США, запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете США, вступает в силу немедленно.

21 декабря стало известно, что трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода.