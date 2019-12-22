Черноморский флот получит новый корабль с "Калибрами" в конце декабря

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Черноморский флот России на следующей неделе будет усилен новым малым ракетным кораблем (МРК) "Ингушетия" с высокоточным оружием, сообщили в Минобороны РФ.

"Корабли данного проекта оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК". Практическое боевое применение МРК из акваторий Каспийского и Средиземного морей по объектам террористов на территории САР показало их эффективность и широкие боевые возможности при действии в дальней морской зоне", - говорится в сообщении.

Торжественный прием корабля в состав флота запланирован на 26-27 декабря, отмечается в сообщении.

"Ингушетия" - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Он построен для Черноморского флота. Это восьмой корабль модернизированной серии "Буян-М".

МРК проекта 21631 является многоцелевым кораблем класса "река-море", спроектированным специально для ВМФ России с учетом возможности их применения в акватории Каспийского и Черного морей.