На Чукотке после схода крупнейшей за 35 лет лавины пропал сноубордист

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - На Чукотке 22 декабря в окрестностях поселка Эгвекинот сошла мощная снежная лавина. В Единую диспетчерскую службу поступило сообщение, что под лавину мог попасть молодой сноубордист, который совершал экстремальные спуски со склонов сопок. Его ищут спасатели и добровольцы, сообщила городская администрация в соцсетях.

"По мнению эксперта метеослужбы, это самая крупная лавина на данном участке за последние тридцать пять лет, высота снежного покрова в некоторых местах превышает десять метров", - говорится в пресс-релизе.

Сноубордист вышел на связь перед сходом лавины и сообщил, что собирается совершить спуск. Вскоре там, где он должен был находиться, сошла лавина. С тех пор никто не знает, где спортсмен может находиться. Предполагается, что он попал в толщу снега.

"Поиски осложнены большим объемом лавины и погодными условиями, так как в районе поисков мороз около 30 градусов с ветром", - рассказал через пресс-службу глава городского округа Роман Коркишко.

Чиновник призвал жителей города и туристов к осторожности, поскольку снега в горах скопилось много и сохраняется лавиноопасная обстановка.