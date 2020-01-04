На Чукотке нашли тело пропавшего после лавины сноубордиста

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - На Чукотке обнаружено тело сноубордиста, пропавшего в декабре в окрестностях поселка Эгвекинот после схода снежной лавины, говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС в субботу.

По данным спасателей, его нашли 4 января, в распадке, расположенном в 15 км от поселка в месте схода лавины.

Как сообщалось, сноубордист 22 декабря катался на необорудованном склоне и пропал после схода лавины, которая стала самой крупной за 35 лет. Ее длина составила почти 1,3 км, а ширина - до 30 метров.

В поисках задействовали спасателей, волонтеров, в районе операции было расчищено более 7 тыс. кв. метров. Также был проведен осмотр территории с вертолета. Поиски осложнялись угрозой схода новой лавины.