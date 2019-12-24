В ФЕОР заявили, что иудаизм допускает суррогатное материнство

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Иудаизм не запрещает суррогатное материнство как вынужденную меру, если другие способы рождения ребенка невозможны, и такая практика существует, заявил в инстаграм-эфире президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

По его словам, в связи с этой ситуацией появляются вопрос о том, кто мать ребенка, если его родители - евреи, а женщина, которая его выносила и родила, - нет.

"Еврейство определяется по той матери, которая выносила и родила ребенка, поэтому если генетические родители евреи, а сама суррогатная мать - не еврейка, то очевидно, что этот ребенок должен будет проходить гиюр (обряд посвящения в иудаизм. - ИФ.)", - объяснил Борода.

Ранее дискуссию в прессе и соцсетях вызвали высказывания главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова, который осудил практику суррогатного материнства и выступил против крещения младенцев, рожденных таким образом.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион отмечал, что крещение ребенка, рожденного суррогатной матерью, возможно только после покаяния родителей. Он объяснял, что РПЦ не принимает суррогатное материнство, значит, возникают сомнения, что родители, поступившие вопреки позиции церкви, смогут воспитать ребенка в истинном православии.

Слова Илариона подтвердил представитель РПЦ Владимир Легойда. Ссылаясь на церковные документы он заявил, что таких младенцев можно крестить при условии церковного покаяния его родителей.