Убившего сослуживцев солдата отправят в Москву на психиатрическую экспертизу

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Рядовой Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восемь человек в войсковой части в Забайкалье, будет этапирован в Москву до конца года, сообщил "Интерфаксу" адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

25 октября восемь военнослужащих погибли, еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в войсковой части в Забайкалье. Устроивший стрельбу солдат-срочник Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области прошедшим летом.

По факту стрельбы военные следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" (часть 2 статьи 105 УК РФ). Позднее стало известно, что в отношении выжившего при стрельбе военного также возбуждено дело, ему предъявлено обвинение.

"Рамиль и несколько сослуживцев признаны потерпевшими по делу о дедовщине (статья 335 УК РФ - нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими - "ИФ"), так что он не один пострадал. Дело возбуждено в отношении конкретного человека, он жив, ему предъявлено обвинение", - сказал агентству адвокат Шамсутдинова.