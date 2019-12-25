Самой популярной темой сочинения у будущих выпускников стала "Надежда и отчаяние"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Большинство российских 11-классников решили написать итоговое сочинение по тематическому направлению "Надежда и отчаяние", сообщил журналистам руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Такой вариант выбрали 39% от общего числа сдающих сочинение (674 тыс. человек). По словам Кравцова, с большим отрывом на втором месте оказалась общая тема "Добро и зло" (24%), следом сразу идет "Он и она" (23%).

Менее популярной оказалась тема "Гордость и смирение" (12%), а меньше всего выпускники оказались готовы раскрыть в своих работах проблемы, поднятые в романе-эпопее Льва Толстого "Война и мир" - это тематическое направление предпочли лишь 2%.

Сочинение, которое 11-классники в России писали 4 декабря, оценивалось по системе "зачет-незачет". Итоги неожиданными не стали: как и ранее, доля получивших "незачет" оказалась минимальной - всего 2%. Остальные 98% с работой справились.

Итоговое сочинение проводится для учеников выпускного 11-го класса в начале декабря уже шестой год, его написание является обязательным для допуска к ЕГЭ. Кроме того, хорошо написанное сочинение дает дополнительные баллы при поступлении в вуз: работы сканируются и сохраняются, чтобы к ним через полгода могли получить доступ приемные комиссии университетов.

Каждый год на федеральном уровне объявляются общие направления тем сочинения, в этом году их было пять. Тема "Война и мир" была приурочена к 150-летию книги. Конкретные формулировки тем школьники узнают непосредственно перед началом испытания. Им дается пять формулировок на выбор - по одной из каждого тематического направления, причем формулировки меняются по часовым поясам. Такой подход призван исключить "зазубривание" готового текста и уравнять шансы школьников из всех регионов.

Неудовлетворительный результат - "незачет" - можно будет пересдать 5 февраля и 6 мая 2020 года. В эти же дни написать сочинение или изложение могут те, кто не смог в нем участвовать в основной срок по уважительной причине.