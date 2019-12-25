Суд отказался исключить фонд "Свободная Россия" из списка нежелательных организаций

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Москве Тверской суд отказался исключить американский фонд "Свободная Россия" (Free Russia Foundation/Free Russia) из перечня иностранных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна в России. Иск подал сам фонд.

Организация просила признать незаконными решение Генпрокуратуры, которая признала фонд нежелательной НПО, и решение Минюста, который включил фонд в перечень. Оба ведомства не высказывали к фонду какие-либо претензии, а после включения его в перечень нежелательных организаций, не уведомили его об этом, указал истец.

Ранее начальник департамента организации и контроля Минюста Андрей Чумаков говорил, что в этой ситуации ведомство руководствовалось законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".

Фонд "Свободная Россия" - негосударственная, некоммерческая организация, созданная российскими эмигрантами в США в 2014 году для объединения российского сообщества за рубежом, поддержки про-демократических сил внутри России и работы с западными экспертными сообществами. Фонд успел реализовать ряд проектов по поддержке российских про-демократических движений, по помощи политзаключенным, в том числе на Украине, и по борьбе с пропагандой.

Генпрокуратура России признала, что фонд угрожает безопасности России в июле 2019 года.