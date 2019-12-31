Минздрав рекомендовал "обманывать желудок" и быть осторожнее с алкоголем

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Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Главный диетолог Минздрава России, директор Института питания Виктор Тутельян рекомендует есть больше зеленых салатов, пить меньше алкоголя в Новый год, хотя пробовать можно все.

"Здоровым можно все, но по чуть-чуть, растягивать удовольствие, если не на всю ночь, хотя бы на полночи. Не переедать, не набрасываться голодным на еду. Есть больше овощей и фруктов, листового салата. С алкоголем осторожно, даже легкий алкоголь - это все равно алкоголь, его надо принимать с осторожностью, оглядываясь - а не много ли я выпил", - сказал Тутельян "Интерфаксу".

Относительно алкоголя он также считает, что "лучше легкие напитки, и подольше чокаться, говорить, поменьше пить, растягивать их, а с крепкими напитками вообще надо очень осторожно".

Специалист подчеркнул, что людям с выявленными патологиями "при всем желании расслабиться стоит соблюдать данные им рекомендации, которые уже отработаны с точки зрения диеты, может, лишь чуть-чуть отступая от них".

"Это самые банальные вещи, а так - радоваться, отдыхать, стол должен быть разнообразным, меньше жирного, суперсладкого. А если пробовать - то лучше действительно только пробовать, обманывать себя - начать нужно с салатов овощных, травяных, большой их объем, стакан воды выпить, чтобы чувство голода притупить, тогда можно уйти в общую трапезу, сильно не наедаясь. А то придешь вечером, за стол к 10, не ел днем, голодный, а все вкусно, красиво, вот и бросаешься интуитивно, салаты, жирное, нарезка, потом плохо будет", - отметил диетолог.

Он также рекомендует меньше заправки для салатов, не злоупотреблять такими салатами, как и всем жирным. "Лучше наполнить желудок трудноперевариваемыми, но бескалорийными продуктами, листовой салат, огурцы, помидоры, поел, а потом спокойно понемногу пробуешь все, что разложено на столе красиво. Между мясом и рыбой предпочтение стоит отдать рыбе, но на соленую не набрасываться, если много соли - то много и воды выпьешь, может быть гипертонический криз, соленое нужно есть с осторожностью, хотя все надо попробовать", - отметил Тутельян.

"Напомним общие правила: умеренность, умеренность и еще раз умеренность, сдержанность, попытайтесь себя обмануть", - подчеркнул он.