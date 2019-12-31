Поиск

Детский травматолог попросил не давать детям петарды и отказаться от "ватрушек"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Отказаться от катания на "ватрушках" и не давать маленьким детям самим взрывать петарды рекомендует заместитель директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Центр Рошаля) по лечебной работе Александр Брянцев.

"Ни один новый год не проходит без обращений в травмпункт и приемное отделение НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Большая часть из них, как и в другие дни, - это жалобы на "острые животы" и бытовые травмы из разряда ребенок "упал с кровати", - сказал Брянцев "Интерфаксу" во вторник.

Но, по его словам, в клинику поступают и дети со специфическими, так называемыми "новогодними" травмами, например, в результате запуска петард.

"Большую опасность представляет контрафактная пиротехническая продукция, которая может взорваться в руках раньше времени и нанести тяжелые повреждения ребенку вплоть до того, что ребенок может остаться инвалидом. Мы призываем родителей, во-первых, требовать соответствующие сертификаты при покупке петард, и, во-вторых, не позволять запускать петарды маленьким детям самостоятельно", - предупреждает врач.

Брянцев также напомнил о рисках катания на "ватрушках" в не предназначенных для этого местах. Он отметил, что "ватрушки" и тюбинги опасны тем, что ими нельзя управлять, а при столкновении с преградой ребенок может получить травмы, которые иногда приводят к инвалидности. Травматолог настоятельно просит родителей "выбирать безопасные трассы для спуска на тюбинге, а лучше вообще отказаться от этого зимнего снаряда в пользу старых-добрых санок, которые гораздо более маневренные".

Александр Брянцев Центр Рошаля

Новости по теме

Новости

Умер главный конструктор бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк

Летевший из Новосибирска в Москву лайнер экстренно сел из-за проблем с двигателем

Минздрав рекомендовал "обманывать желудок" и быть осторожнее с алкоголем

Минздрав рекомендовал "обманывать желудок" и быть осторожнее с алкоголем

Штормовое предупреждение объявлено в Норильске

Итоги года: 2019

Следователи за год отправили в суд более 80 тыс. уголовных дел

Следователи за год отправили в суд более 80 тыс. уголовных дел

Володин предложил госдепу США проверять знания истории стран у послов

Газпром подписал документы с Киевом о продолжении транзита газа

Газпром подписал документы с Киевом о продолжении транзита газа

Что произошло за день: понедельник, 30 декабря

Суд арестовал второго обвиняемого в планировании теракта в Петербурге

Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');