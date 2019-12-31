Детский травматолог попросил не давать детям петарды и отказаться от "ватрушек"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Отказаться от катания на "ватрушках" и не давать маленьким детям самим взрывать петарды рекомендует заместитель директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Центр Рошаля) по лечебной работе Александр Брянцев.

"Ни один новый год не проходит без обращений в травмпункт и приемное отделение НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Большая часть из них, как и в другие дни, - это жалобы на "острые животы" и бытовые травмы из разряда ребенок "упал с кровати", - сказал Брянцев "Интерфаксу" во вторник.

Но, по его словам, в клинику поступают и дети со специфическими, так называемыми "новогодними" травмами, например, в результате запуска петард.

"Большую опасность представляет контрафактная пиротехническая продукция, которая может взорваться в руках раньше времени и нанести тяжелые повреждения ребенку вплоть до того, что ребенок может остаться инвалидом. Мы призываем родителей, во-первых, требовать соответствующие сертификаты при покупке петард, и, во-вторых, не позволять запускать петарды маленьким детям самостоятельно", - предупреждает врач.

Брянцев также напомнил о рисках катания на "ватрушках" в не предназначенных для этого местах. Он отметил, что "ватрушки" и тюбинги опасны тем, что ими нельзя управлять, а при столкновении с преградой ребенок может получить травмы, которые иногда приводят к инвалидности. Травматолог настоятельно просит родителей "выбирать безопасные трассы для спуска на тюбинге, а лучше вообще отказаться от этого зимнего снаряда в пользу старых-добрых санок, которые гораздо более маневренные".