Пять человек пострадали при пожаре в психоневрологическом интернате в Удмуртии

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел в психоневрологическом интернате в городе Глазов в Удмуртии, пять человек пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Возгорание на втором этаже главного корпуса Глазовского психоневрологического интерната началось в 17:20 по московскому времени, к моменту приезда пожарных огонь распространился на площади 20 кв. м. Через 20 минут после начала пожара он был ликвидирован.

Пятеро пострадавших при пожаре госпитализированы в глазовскую больницу, один из них находится в реанимации.

По словам собеседника агентства, из здания было эвакуировано 535 человек, пациенты и персонал, их разместили в здании детского дома. Причины пожара устанавливаются.