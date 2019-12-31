Психоневрологический интернат в Удмуртии загорелся из-за курения в постели

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту пожара в психоневрологическом интернате, который произошел вечером во вторник в удмуртском Глазове, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

По предварительной версии, пожар произошел из-за курения одного из пациентов в постели в нарушение требований режима, отметили в пресс-службе.

В результате происшествия пострадали шесть пациентов интерната, все они госпитализированы. Пресс-служба главы и правительства Удмуртии сообщает, что они отравились угарным газом, один пациент получил ожоги. Со ссылкой на главу города Глазова сообщается, что пожарные вынесли на руках 15 маломобильных пациентов.

Ранее сообщалось, что в 17:20 по московскому времени в психоневрологическом интернате в городе Глазовпроизошел пожар. Сообщалось о пятерых пострадавших и о том, что один из них находится в реанимации.