Напавший на пост ДПС в Ингушетии пришел в сознание

Магас. 1 января. INTERFAX.RU - Состояние одного из двух напавших с ножами на пост ДПС при въезде в ингушский Магас стабилизировалось, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в республиканской больнице.



"23-летний житель республики Ахмед Имагожев пришел в сознание, его состояние немного стабилизировалось. Он начал говорить", - сказал собеседник агентства.



По его словам, у его палаты дежурят полицейские, приняты все меры безопасности. С ним будут работать следователи.



При этом он отметил, что у оперуполномоченного управления наркоконтроля МВД Магомеда Шанхоева ушиб поясничного отдела позвоночника, дисторсия шейного отдела позвоночника, множественные ушибы конечностей и черепа, касательное ранение.



Сотрудник ДПС по Магасу Зураб Даурбеков был доставлен с ушибленной раной волосистой части головы, множественными ушибленными ранами туловища и конечностей.



По решению руководства МВД полицейские из ингушской больницы перевезены в ведомственный госпиталь Махачкалы.



Ранее сообщалось, что 31 декабря было совершено нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в город Магас. Один полицейский погиб, трое пострадали.



По факту нападения на пост ДПС Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).



На внеплановом заседании антитеррористической комиссии в среду глава региона Махмуд-Али Калиматов назвал недостаточными меры по обеспечению безопасности в Ингушетии.



По его данным, один из преступников работал в охране Центра культурного развития в Магасе. Он охранял объект, в котором ежедневно находились дети, где проходили массовые мероприятия.



Как сообщил на заседании замминистра внутренних дел по региону Александр Жуляев, Микаил Мизиев 2001 года рождения, управляя автомашиной, вместе с 23-летним Ахмедом Имагожевым, совершили наезд на пост ДПС. После чего они нанесли ножевые ранения находившемуся там инспектору Зелимхану Кокорхоеву.



В результате примененного табельного оружия Мизиев ликвидирован на месте, Имагожев ранен и доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.