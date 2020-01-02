Один из напавших на пост ДПС в Ингушетии начал давать показания

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Один из двух нападавших на пост ДПС при въезде в ингушский город Магас постепенно начал давать показания, рассказал "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

По его данным, армрестлер Ахмед Имагожев находится в республиканской больнице под арестом и усиленной охраной. В больничную палату местных журналистов не пускают, приняты все меры безопасности. Доступ дают только сотрудникам Следственного комитета РФ (СКР), который занимаются расследованием дела.

23-летний мужчина пришел в сознание накануне, 1 января, вечером, его состояние немного стабилизировалось. Он расспрашивал о своем сообщнике Микаиле Мизиеве, интересовался, действительно ли тот погиб.

Кроме того, собеседник агенства рассказал, что расследовать данное дело (ст. 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) будет главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому округу.

Инцидент в Магасе

Как сообщалось, 31 декабря было совершено нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. Один полицейский погиб, трое пострадали.

По факту нападения на пост ДПС региональное управление СКР возбудило уголовное дело.

На внеплановом заседании антитеррористической комиссии в среду, 1 января, глава региона Махмуд-Али Калиматов назвал недостаточными меры по обеспечению безопасности в Ингушетии. По его данным, один из преступников работал в охране Центра культурного развития в Магасе. Он охранял объект, в котором ежедневно находились дети и где проходили массовые мероприятия.

По информации источника "Интерфакса", в этом Центре после атаки на пост ДПС прошли обыски. В организации работал один из подозреваемых, Ахмед Имагожев, а директором центра является отец второго - 18-летнего Микаила Мизиева, рассказывал собеседник агентства.

Как сообщил на заседании замминистра внутренних дел по региону Александр Жуляев, Микаил Мизиев, 2001 года рождения, вместе с 23-летним Ахмедом Имагожевым наехали на машине на пост ДПС. После чего они несколько раз ударили ножом находившегося там инспектора Зелимхана Кокорхоева.

Полицейские ликвидировали Мизиева, открыв огонь из табельного оружия. Имагожев был ранен и доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

У оперуполномоченного управления наркоконтроля МВД Магомеда Шанхоева был диагностирован ушиб поясничного отдела позвоночника, травма шейного отдела позвоночника, множественные ушибы рук, ног и черепа, касательное ранение.

Сотрудник ДПС по Магасу Зураб Даурбеков был доставлен в больницу с раной головы, множественными ранами туловища и конечностей. Полицейские перевезены в ведомственный госпиталь Махачкалы.