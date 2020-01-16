Военнослужащий в Волгограде осужден на 2,5 года за жестокое избиение сослуживца

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Волгоградский гарнизонный суд вынес приговор рядовому одной из частей города Камышин Александру Алексееву, который избил своего сослуживца. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СКР.

Военнослужащий признан виновным по части 3 статьи 335 УК РФ (нарушение уставных взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства, сопряженное с насилием, повлекшим тяжкие последствия) и приговорен к 2,5 года колонии общего режима.

В сообщении говорится, что 20 июля 2019 года Алексеев "решил показать свое мнимое превосходство над сослуживцем". Рядовой столкнул его с кровати, накрыл матрацем и стал прижимать к полу.

Чтобы защитить себя и остановить фигуранта уголовного дела, потерпевший ударил его кулаком в левый бок. Однако Алексеев, в свою очередь, нанес ему 4 удара кулаками в область живота, в результате чего мужчине удалили селезенку.

Уточняется, что издевательства над солдатом по просьбе Алексеева снимали на камеру.