Россия в 2020 году проведет глубокий анализ потенциальных военных угроз

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В 2020 году требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз, отслеживать развертывание американских ракет средней и меньшей дальности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Следует также наметить меры по совершенствованию российской армии, сказал Шойгу в пятницу, открывая селекторное совещание, на котором обсуждаются основные направления деятельности Минобороны в 2020 году. "Результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021-2025 годы", - пояснил министр.

Он также подчеркнул необходимость перевооружения на комплексы "Авангард" и "Ярс" Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), а морских ядерных сил - на новейшие стратегические субмарины класса "Борей-А".

Шойгу отметил, что ключевые задачи на предстоящий период определил президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Владимир Путин.

Министр также рассказал, что в ВС РФ до конца 2020 года будут введены около 4 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1 тыс. 700 единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

По его словам, в войсках в течение года предстоит провести порядка 280 тыс. технических работ и ремонтов, планируется поставить военным более 6 млн тонн материальных средств. Будет продолжено строительство арсеналов для ракет и боеприпасов, а также производственно-логистических и топливозаправочных комплексов, добавил Шойгу.