Путин пообещал закончить перевооружение в любых обстоятельствах

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия при любых обстоятельствах реализует планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой.

"Будем и дальше развивать, совершенствовать Вооруженные Силы. При любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами", – говорится в опубликованном на сайте Кремля поздравлении главы государства, адресованном выпускникам высших военно-учебных заведений страны.

Путин подчеркнул, что "в ближайшие годы предстоит повысить интенсивность боевой учебы, в том числе отработать новые формы взаимодействия войск при внезапных проверках с использованием самых передовых технологий, которые определят будущий облик армии и флота России".

Президент рассчитывает, что выпускники вузов Минобороны и правоохранительных ведомств будут стоять на страже государственных интересов и следовать законодательству страны.

"Вы, офицеры России, – наследники Великой Победы и, уверен, всегда будете держать равнение на поколение победителей, как и они, честно и преданно служить Родине. (...) Уроки Великой Отечественной войны, вся история страны учат нас, что наша армия должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, надёжно обеспечить суверенитет и национальные интересы России, безопасность и мирную жизнь наших граждан", - подчеркнул Путин.