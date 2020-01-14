Лавров назвал убийство Сулеймани не укладывающимся ни в какие рамки

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Ликвидация США иранского генерала Касема Сулеймани выходит за все рамки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Кульминацией противоправных действий Вашингтона стало убийство Касема Сулеймани, официального представителя правительства Ирана, который был с официальным визитом в соседней стране, в Ираке, и это, конечно, выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки", - сказал Лавров во вторник в Коломбо на совместной пресс-конференции с главой МИД Шри-Ланки Динешом Гунаверденой.

3 января американские военные провели в районе аэропорта иракского Багдада спецоперацию, в результате которой был убит Сулеймани - глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).