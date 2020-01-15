Росреестр опроверг сообщения об утрате данных из ЕГРН

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Появившаяся в ряде СМИ информация об утрате сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Росреестра.

"В системе ведения ЕГРН в целом по России и в управлении Росреестра по Москве в частности обеспечена сохранность данных. Данные о недвижимом имуществе москвичей, хранящиеся в электронной системе столичного управления Росреестра, имеют множественные степени защиты как от несанкционированного доступа, так и от возможных технических сбоев", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, все сведения о недвижимости граждан и юридических лиц подлежат шифрованию с использованием средств криптографической защиты. В сообщении говорится, что регулярно проводится резервное копирование базы на современный комплекс системы хранения данных, которая гарантирует целостность и сохранность реестра недвижимости.

"Увеличение сроков предоставления сведений из ЕГРН через систему межведомственного электронного взаимодействия, которое произошло в декабре 2019 года, не связано с процессом обеспечения безопасности сведений об объектах недвижимости в ЕГРН", - подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что предоставление сведений из ЕГРН на основании запросов через центры предоставления государственных услуг "Мои документы" осуществляется в установленные сроки.

Как сообщалось, в конце прошлого года резкий спрос на электронные услуги по сделкам с недвижимостью привел к остановке обработки запросов о предоставлении сведений ЕГРН. В Росреестре отмечали, что перегрузка систем сайта была вызвана, в частности, активностью роботов Федеральной службы судебных приставов и большим числом запросов со стороны сайтов-двойников Росреестра.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что тысячи москвичей с декабря лишились права бесплатно парковать машины рядом с собственным домом и были вынуждены платить за парковку из-за сбоев в работе ЕГРН.

На проблему жаловались москвичи, которые не смогли в декабре продлить срок резидентских разрешений на бесплатную парковку у дома. Такое право имеют жители домов, попавших в платные зоны - собственники и наниматели квартир. Они рассказали изданию, что вовремя подавали документы на продление, но столкнулись с задержками в оформлении разрешений.

Разрешение продлевается через mos.ru или МФЦ, которые перенаправляют заявку и документы в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП). Там продлевают разрешение, после проверки сведений о собственниках квартир в ЕГРН.