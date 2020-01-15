Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 19:54

Росреестр опроверг сообщения об утрате данных из ЕГРН

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Появившаяся в ряде СМИ информация об утрате сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Росреестра.

"В системе ведения ЕГРН в целом по России и в управлении Росреестра по Москве в частности обеспечена сохранность данных. Данные о недвижимом имуществе москвичей, хранящиеся в электронной системе столичного управления Росреестра, имеют множественные степени защиты как от несанкционированного доступа, так и от возможных технических сбоев", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, все сведения о недвижимости граждан и юридических лиц подлежат шифрованию с использованием средств криптографической защиты. В сообщении говорится, что регулярно проводится резервное копирование базы на современный комплекс системы хранения данных, которая гарантирует целостность и сохранность реестра недвижимости.

"Увеличение сроков предоставления сведений из ЕГРН через систему межведомственного электронного взаимодействия, которое произошло в декабре 2019 года, не связано с процессом обеспечения безопасности сведений об объектах недвижимости в ЕГРН", - подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что предоставление сведений из ЕГРН на основании запросов через центры предоставления государственных услуг "Мои документы" осуществляется в установленные сроки.

Как сообщалось, в конце прошлого года резкий спрос на электронные услуги по сделкам с недвижимостью привел к остановке обработки запросов о предоставлении сведений ЕГРН. В Росреестре отмечали, что перегрузка систем сайта была вызвана, в частности, активностью роботов Федеральной службы судебных приставов и большим числом запросов со стороны сайтов-двойников Росреестра.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что тысячи москвичей с декабря лишились права бесплатно парковать машины рядом с собственным домом и были вынуждены платить за парковку из-за сбоев в работе ЕГРН.

На проблему жаловались москвичи, которые не смогли в декабре продлить срок резидентских разрешений на бесплатную парковку у дома. Такое право имеют жители домов, попавших в платные зоны - собственники и наниматели квартир. Они рассказали изданию, что вовремя подавали документы на продление, но столкнулись с задержками в оформлении разрешений.

Разрешение продлевается через mos.ru или МФЦ, которые перенаправляют заявку и документы в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП). Там продлевают разрешение, после проверки сведений о собственниках квартир в ЕГРН.

Росреестр

Новости

Володин рассказал о встрече с Мишустиным перед его утверждением

Кадыров приболел и назначил Хучиева врио главы Чечни

Что произошло за день: среда, 15 января

Новое правительство

Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Новое правительство

Путин подписал указ об отставке правительства России

Новое правительство

Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера

Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера

Кудрина, Силуанова и Чемезова назвали в Думе претендентами на пост премьера

Суд взыскал более 2 млн рублей по иску прокуратуры к организаторам акций в Москве

Почти все северокорейские рабочие покинули Россию согласно резолюции СБ ООН

Источник сообщил о планах принять до лета закон о поправках в Конституцию

Источник сообщил о планах принять до лета закон о поправках в Конституцию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');