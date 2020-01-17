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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 15:39

Самарский губернатор возмутился из-за разрешения на отстрел собак в регионе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров планирует в ближайшие дни внести в губернскую думу законопроект, исключающий отстрел безнадзорных собак, сообщил Азаров в пятницу в своем твиттере.

"Узнал из СМИ о пресс-релизе департамента охоты (департамента охоты и рыболовства Самарской области - ИФ), в котором говорится о разрешении на отстрел диких собак. Возмутительная история. Стал разбираться, в чем дело. Оказалось, что в принятом несколько лет назад региональным законе дикие собаки были отнесены к "охотничьим ресурсам", - пишет губернатор.

По его словам, отстрел безнадзорных собак недопустим. "А в департаменте охоты проведем проверку, в том числе на знание российского законодательства", - отметил Азаров.

Он отметил, что к безнадзорным животным "применимы только гуманные методы". "Более того, считаю необходимым расширять существующие и строить новые приюты. Будем эту работу вести через некоммерческие организации. Бюджетом поможем", - пояснил губернатор.

На данную ситуацию ранее уже обратили внимание в Госдуме. Председатель комитета нижней палата парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов написал в своем инстаграме, что направил запрос в прокуратуру и МВД Самарской области "с требованием не допустить нарушения федеральных законов, совершения преступлений и создания угрозы безопасности для граждан". По словам Бурматова, объяснить действия самарских чиновников можно только "непрофессионализмом, некомпетентностью, незнанием законов, неумением читать".

Дмитрий Азаров Самарская область

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