Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:26

Самарская дума запретила отстрел диких собак в регионе

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Самарская губернская дума убрала разрешение на отстрел диких собак из регионального закона об охоте. Ранее в января областной департамент охоты сообщил, что отстрел собак в регионе разрешен и сослался на закон, принятый несколько лет назад.

Депутаты считают, что диких собак нужно цивилизованно отлавливать и помещать в приюты, заявили в пресс-службе думы.

17 января губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возмутился решением департамента и пообещал внести в губернскую думу законопроект о запрете отстрела собак, а сотрудников департамента проверить на предмет знания российских законов.

Самарская область департамент охоты Дмитрий Азаров

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Бывший главный наркополицейский УВД ЗАО Москвы остался свидетелем по "делу Голунова"

Путин отправил главу Чувашии в отставку "в связи с утратой доверия"

Путин отправил главу Чувашии в отставку "в связи с утратой доверия"
Изменение Конституции

КПРФ подготовила свои поправки к Конституции

КПРФ подготовила свои поправки к Конституции

В "Турпомощи" заявили о недооценке россиянами рисков от поездок в Китай

Единая транспортная карта для проезда в Москве и области появится в 2020 году

Единая транспортная карта для проезда в Москве и области появится в 2020 году

Путин заявил, что почти все члены прежнего правительства уже трудоустроены

Путин заявил, что почти все члены прежнего правительства уже трудоустроены

Источник узнал о поручении Медведева подготовить сервисы по госуправлению на платформе Сбербанка

Шадаев заверил, что онлайн-доступ к данным граждан не расширит полномочия силовиков

Приходько стал помощником Мишустина

Приходько стал помощником Мишустина
Новый коронавирус в Китае

Путин потребовал минимизировать человеческие потери от распространения коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');