Самарская дума запретила отстрел диких собак в регионе

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Самарская губернская дума убрала разрешение на отстрел диких собак из регионального закона об охоте. Ранее в января областной департамент охоты сообщил, что отстрел собак в регионе разрешен и сослался на закон, принятый несколько лет назад.

Депутаты считают, что диких собак нужно цивилизованно отлавливать и помещать в приюты, заявили в пресс-службе думы.

17 января губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возмутился решением департамента и пообещал внести в губернскую думу законопроект о запрете отстрела собак, а сотрудников департамента проверить на предмет знания российских законов.