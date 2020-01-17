РФ получила право на экспорт говядины в Китай

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия получила право на экспорт говядины в Китай, поставки возможны с 17 января, сообщает Россельхознадзор.

Служба получила письмо главного таможенного управления Китая, в котором сообщается о согласовании соответствующего сертификата и протокола в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из России в КНР.

Россельхознадзор также сообщил, что китайская сторона аттестовала два российских предприятия на поставки говядины на свой рынок. "Подписанию протокола предшествовала длительная процедура оценки российской системы надзора в отношении говядины, а также согласования текста протокола", - говорится в сообщении.

Россия целенаправленно добивается доступа своей агропродовольственной продукции на рынок Китая. В ноябре 2018 года были разрешены поставки мяса птицы, реальный экспорт начался в марте 2019 года. В конце 2018 года был решен вопрос о поставках российской молочной продукции на китайский рынок.