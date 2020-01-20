Брянскому предприятию "Мираторга" и воронежской ГК "Заречное" дали право на экспорт говядины в Китай

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ООО "Брянская мясная компания" (БМК, входит в агропромышленный холдинг "Мираторг") и ГК "Заречное" (Воронежская область) получили разрешение на право поставок в КНР. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в понедельник.

Ранее сообщалось, что китайская сторона аттестовала два российских предприятия на поставки говядины на свой рынок. "Подписанию протокола предшествовала длительная процедура оценки российской системы надзора в отношении говядины, а также согласования текста протокола", - говорилось в сообщении Россельхознадзора.

Уточнялось, что поставки возможны с 17 января 2020 года.

Россия целенаправленно добивается доступа своей агропродовольственной продукции на рынок Китая. В ноябре 2018 года были разрешены поставки мяса птицы, реальный экспорт начался в марте 2019 года. В конце 2018 года был решен вопрос о поставках российской молочной продукции на китайский рынок.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, расположенные в 15 регионах России, производят продукцию "от поля до прилавка". В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свинокомплексы, мясоперерабатывающие предприятия. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.

ООО "БМК" реализует проект "Мираторга" по производству мраморной говядины.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Заречное", головное предприятие одноименной группы, зарегистрированное в Рамонском районе Воронежской области, специализируется на разведении крупного рогатого скота, преимущественно породы черный ангус. "Заречное" объединяет сельскохозяйственные предприятия для обеспечения полного цикла производства говядины, включающего в себя генетику, растениеводство, животноводство и мясопереработку. В распоряжении "Заречного", по данным на сайте компании, находятся земли совокупной площадью более 100 тыс. га.

Компания выпускает продукцию под брендами "Заречное" (бренд говядины из бычков мясных и мясомолочных пород, выращенных в Воронежской и Калужской областях) и "Праймбиф" (премиальный бренд продукции из бычков мясных пород, преимущественно абердин-ангус).