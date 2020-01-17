Власти Перми назвали "тактической игрой" обучение школьников разгону митингов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Департамент образования Перми назвал "тактическими играми" учения по разгону митингов, которые прошли с участием учеников кадетского класса в школе № 105, сообщает местный новостной сайт 59.ru.

В ведомстве отметили, что в шестых и седьмых классах подобные игры проходят два раза в год во внеурочное время. Там, тем не менее, пообещали, что специалисты департамента образования и городского психологического центра проанализируют ситуацию.

В пятницу местный житель на своей странице в фейсбуке опубликовал пост с фотографиями и видеозаписью, на которых школьники на спортивной площадке отрабатывают движения, держа в руках щиты и предметы, похожие на дубинки.

Ранее в декабре 2019 года резонансный случай произошел в одной из школ в Тукаевском районе Татарстана. Там местный отдел полиции провел учения по разгону протестующих с участием школьников, которые имитировали действия толпы. Организаторов этих учений уволили со службы.