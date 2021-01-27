Пермский омбудсмен отметил массовость акции 23 января

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Перми 23 января на акцию в поддержку арестованного Алексея Навального пришли больше 2000 человек, две трети из них - это были школьники и студенты, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в крае Павла Микова.

"Прошедшая акция была самой массовой протестной публичной акцией за последние время в городе Перми", - говорится в сообщении.

До сих пор ни власти, ни участники не давали оценок численности этого шествия.

Демонстрация в городе прошла по маршруту Комсомольский проспект - улица Ленина - Театр-Театр, где завершилась митингом. Миков отметил, что, в отличие от многих других городов в целом акция прошла мирно и полиция действовала в рамках закона.

По оценке омбудсмена, организаторы "не смогли обеспечить должный порядок и не справились с управлением людьми", в результате участники не отреагировали на призывы разойтись, а на здании театра появился протестный лозунг, нанесенный краской.

"Также один из участников неправомерно использовал копию Знамени Победы, тем самым не только нарушил закон, регламентирующий использование копии Знамени Победы, но и кощунственно осквернил память Поколения Победителей фашизма, отстоявших нашу свободу", - говорится в сообщении.

Среди причин, побудивших молодежь выйти на улицу, Миков назвал усталость от самоизоляции и других ограничений, отсутствие культурных мероприятий, а также "глубокий кризис доверия молодых людей к действующим государственным и общественным институтам", который случился во всех странах.

Также в акции приняли участие и те, кто чувствует несправедливое отношение государства - пенсионеры, недовольные размером пенсии; обманутые дольщики, несогласные с правилами компенсации; бюджетники, требующие повышения зарплаты; предприниматели, потерявшие доходы из-за COVID-кризиса; экоактивисты, несогласные с решениями мэрии Перми. "Протест собрал всех тех, кто не был услышан, кто недоволен принятыми решениями органов власти", - сказал Миков.

Случившееся говорит о необходимости создания дискуссионных площадок для обсуждения назревших платформ, в том числе при Заксобрании края, изменения формата работы с молодежью и избирателями.

23 января на пять суток был арестован координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов, которого задержали до начала акции. По словам активиста, на него был составлен протокол за видеоролик, где он призывал идти на мероприятие. 25 января Ленинский суд Перми признал юриста штаба - Артема Файзулина - виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП. Он арестован на 5 суток, срок ареста исчисляется с момента задержания - 23 января.