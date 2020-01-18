Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Двигатель загорелся у пассажирского самолета перед вылетом из новосибирского аэропорта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

На борту находилось более 200 пассажиров, все они выбрались наружу, никто не пострадал. Самолет должен быть вылететь во вьетнамский курорт Камрань.

Один из двигателей не запускался с первой попытки. Во время повторного запуска в нем загорелось топливо. Экипаж экстренно запустил систему пожаротушения.

Пассажиры рейса находятся в терминале. В течение суток им предоставят резервный борт.