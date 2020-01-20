Два поселка в Хабаровском крае остались без тепла и света

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Около 2 тысяч человек в поселке Тырма Верхнебуреинского района остались без тепла и света из-за аварии на подстанции, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В результате сбоя на трансформаторной подстанции произошло нарушение энергоснабжения поселка Тырма. Под отключение попало более 350 домов, из которых 346 частных, с населением порядка 1900 человек", - говорится в сообщении.

Также оказались отключены четыре социально-значимых объекта (школа, детский сад, больница, ж/д станция) и четыре котельные.

Котельные поселка Тырма были запитаны по резервной схеме от электросети ДВЖД, теплоноситель не сливался.

Позже поступило сообщение, что под отключение также попал поселок Аланап Верхнебуреинского района.

"Всего в населенном пункте 62 частных дома, с населением порядка 230 человек, и два социально-значимых объекта (школа, детский сад). В домах имеется печное отопление. Котельная в населенном пункте запитана от резервного генератора", - отмечается в сообщении.

В настоящее время, котельные проверяются. В готовности к вылету находится вертолет МИ-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с оперативной группой спасателей и резервными генераторами.