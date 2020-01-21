Поиск

Ветеринар из Архангельска выставил на продажу яйцо динозавра с зародышем

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Житель Архангельска в начале января выставил на Avito окаменелое яйцо динозавра с зародышем. За него он хочет 770 777 рублей.

Продавец датирует возраст яйца в 65-120 млн лет и считает, что это было яйцо теропода - подотряда хищных ящеротазовых динозавров. Он нашел его в 2010 году на реке Онега. "Рыночная стоимость определяется наличием в нем Эмбриона", - говорится в объявлении.

На фотографиях видно, что длина эмбриона составляет примерно 6 см, он размером со спичечный коробок. Само яйцо представляет собой большой расколотый шар.

В интервью региональному изданию Region29.ru он отметил, что свою находку на экспертизу не отдавал, но он ветеринар и понимает, что это такое. Покупателю он готов показать место, где нашел яйцо.

18 января он хотел за яйцо на 20 000 рублей меньше - 750 777 рублей, следует из сообщения Region29.ru.

"В Архангельской области на поверхность выходят породы более древние, чем эпоха динозавров - это преимущественно протерозойские породы. Является ли представленная на продажу находка яйцом динозавра, сказать не могу. Однако вероятность такая есть", - сказал "Интерфаксу" первый проректор Северного (Арктического) федерального университета, доктор биологических наук Борис Филиппов.

По словам эксперта, Поморье больше известно находками зверозубых ящеров - переходной формы между динозаврами и млекопитающими. Следы их обитания были обнаружены в районе Котласа.

Архангельск Онега Борис Филиппов

Новости по теме

Новости

Костин подтвердил уход из ВТБ первого вице-президента Олюнина

Замглавы Генштаба ВС РФ предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Замглавы Генштаба ВС РФ предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Новый коронавирус в Китае

Роспотребнадзор оценил риски распространения в РФ нового коронавируса из Китая

В Кремле не стали комментировать сообщения о проекте Медведева по реформе Конституции

В Кремле не стали комментировать сообщения о проекте Медведева по реформе Конституции

Полицейского, заливавшего виски в служебную машину, уволили из органов

"Известия" узнали об идее принудительно лечить россиян, пьющих спиртное на улице

"Известия" узнали об идее принудительно лечить россиян, пьющих спиртное на улице

В России предложили ввести понятие педагогической тайны

Мосгорсуд отменил часть постановлений об обысках по делу об отмывании через ФБК

Мосгорсуд отменил часть постановлений об обысках по делу об отмывании через ФБК

Названа предварительная причина пожара с 11 жертвами в томском поселке

Суд отказал Минобороны во взыскании 55 млн руб. с офицера за разбитый в Крыму катер

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');