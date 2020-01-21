Ветеринар из Архангельска выставил на продажу яйцо динозавра с зародышем

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Житель Архангельска в начале января выставил на Avito окаменелое яйцо динозавра с зародышем. За него он хочет 770 777 рублей.

Продавец датирует возраст яйца в 65-120 млн лет и считает, что это было яйцо теропода - подотряда хищных ящеротазовых динозавров. Он нашел его в 2010 году на реке Онега. "Рыночная стоимость определяется наличием в нем Эмбриона", - говорится в объявлении.

На фотографиях видно, что длина эмбриона составляет примерно 6 см, он размером со спичечный коробок. Само яйцо представляет собой большой расколотый шар.

В интервью региональному изданию Region29.ru он отметил, что свою находку на экспертизу не отдавал, но он ветеринар и понимает, что это такое. Покупателю он готов показать место, где нашел яйцо.

18 января он хотел за яйцо на 20 000 рублей меньше - 750 777 рублей, следует из сообщения Region29.ru.

"В Архангельской области на поверхность выходят породы более древние, чем эпоха динозавров - это преимущественно протерозойские породы. Является ли представленная на продажу находка яйцом динозавра, сказать не могу. Однако вероятность такая есть", - сказал "Интерфаксу" первый проректор Северного (Арктического) федерального университета, доктор биологических наук Борис Филиппов.

По словам эксперта, Поморье больше известно находками зверозубых ящеров - переходной формы между динозаврами и млекопитающими. Следы их обитания были обнаружены в районе Котласа.