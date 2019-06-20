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Рассел Кроу рассказал, как купил у Ди Каприо череп динозавра

Он в точности не помнит, когда это было и сколько он заплатил, дело было в гостях и они выпивали

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Австралийский актер Рассел Кроу рассказал, как купил у Леонардо Ди Каприо череп морского ящера мозазавра, возможно, за $35 000, когда был у коллеги в гостях и они выпивали. В 2018 году он продал окаменелость при разводе и считает, что продешевил. Он рассказал эту историю в интервью радиостанции SiriusXM.

По словам Кроу, он в точности не помнит, когда это было, в 2008 или 2009 году и что это был за динозавр. Он купил его для детей, которые на тот момент очень увлекались динозаврами, "дескать, вот вам для детской". Также он отметил, что в тот момент немного "расслабился", поскольку "в сделке участвовала водка".

Разговор начал Ди Каприо. Он сказал, что у него есть этот череп, но в продаже скоро появится другой, который он очень хочет купить, поэтому ему нужно продать этот, пересказал Кроу. "А я сказал, что ж, я куплю его. Я спросил, сколько ты за него хочешь. Он нормально себя повел и сказал, "просто заплати мне столько же, сколько я за него отдал". Кажется, он купил его за 30-35 тысяч долларов", - вспомнил актер.

Десять лет спустя Кроу выставил череп на торги Sotheby"s в Австралии после развода с Даниэль Спенсер, когда ему нужны были деньги, чтобы оформить раздел имущества. В интервью SiriusXM он высказал мнение, что за это время череп должен был вырасти в цене по крайней мере вдвое, но выручить такую сумму ему не удалось: "это оказался не слишком популярный динозавр".

На аукционе "Рассел Кроу: искусство развода" в апреле 2018 года были проданы около двух сотен костюмов, в которых снимался актер, наручники и колесница из картины "Гладиатор" и другие реликвии. Торги принесли актеру $3,8 млн.

Мозазавры - морские пресмыкающиеся, обитали на территории современной Европы и Северной Америки около 65 млн лет назад. Отдельные виды этого семейства достигали в длину 17 метров.

Рассел Кроу динозавры Леонардо Ди Каприо

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