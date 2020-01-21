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Ульяновский облсуд запретил в России приложение магазина витаминов iHerb

Ульяновский облсуд запретил в России приложение магазина витаминов iHerb
Фото: Vostock-photo

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Ульяновский областной суд обязал владельца американского интернет-магазина iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей. Удаления добивалась Засвияжская районная прокуратура, сообщило региональное надзорное ведомство.

Эта районная прокуратура, проверяя исполнение "законодательства о здоровье", установила, что через iHerb в Россию ввозили и продавали "небезопасные биологически активные добавки к пище, в том числе для детей, травы и объекты гомеопатии".

Ссылаясь на результаты экспертизы, которую проводили в институте ФГАОУ ВПС "Российский университет дружбы народов", прокуратура сообщила, что в ряде продаваемых препаратов "содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов". Кроме того, эти средства не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза.

В частности, в магазине продавались БАДы, имеющие в своем составе "31 растение из 339, входящих в список "1.1 Растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества" из перечня растений и других веществ, которые запрещено использовать в составе БАДов. Также там продавались незарегистрированные в России гомеопатические средства.

Зампрокурора района Дмитрий Пучкин уточнил, что решение об удалении касается каталогов приложений Google (AndroidOS) и Apple (iOS), доступ к которым осуществляется на территории России. По его словам, исполнительный лист с судебным решением уже передан судебным приставам.

Прокурор также предположил, что компания может обжаловать это решение в Верховном суде России.

В августе 2019 года иск Засвияжской прокуратуры отклонил ульяновский суд первой инстанции.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку по жалобе исполнительного директора СРО "Союз производителей БАД" (в него входят "Эвалар", "Алтайский кедр", Amway и другие компании) Александра Жесткова. Он купил десятки БАДов iHerb, заказал их экспертизу и затем пожаловался депутату Госдумы Александру Петрову, что эти добавки не соответствуют техрегламентам ЕАЭС. В частности, в двух БАДах он нашел запрещенный гормон животного происхождения, в еще двух - запрещенное растение якорцы. Депутат написал заявление в Генпрокуратуру, та передала жалобу в Ульяновск.

С конца 2018 года в различные суды поступили 11 исков в iHerb от региональных управлений Роспотребнадзора с требованием полной или частичной блокировки сайта или приложений маркетплейса. Еще до решений судов iHerb сделал недоступными заказы спорных добавок в России.

iHerb продает витамины, БАДы и товары для здоровья. По данным Mediascope на конец 2018 года, его аудитория в России составляла 1,7 млн человек в месяц.

iHerb Засвияжская прокуратура Ульяновск Ульяновский областной суд Александр Жестков Эвалар Дмитрий Пучкин

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